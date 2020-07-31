На Донбассе 30 июля умер военный ВСУ: озвучена официальная причина

Глеб Иванов Общество 14:33, 31.07.2020 Обновлено: 15:30, 31.07.2020

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир Перекрестов, о смерти которого стало известно 30 июля, умер от болезни.

Об этом сообщили в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины относительно обстановки в районе проведения Операции Объединенных сил 31 июля. Как отмечается в сообщении, старший сержант умер по причине острой сердечно-сосудистой недостаточности.

"Потерь в результате вражеских обстрелов в рядах Объединенных сил не было. В то же время с грустью вынужден сообщить о смерти по причине острой сердечно-сосудистой недостаточности старшего сержанта Владимира Перекрестова 1975 года рождения", – сказано в сообщении.

Напомним, с начала недели трое украинских военнослужащих умерли из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Известно, что 28 июля умер солдат Артур Бахнар, 29 июля – солдат Сергей Вергун. 30 июля Украина потеряла еще одного защитника – старшего сержанта Владимира Перекрестова.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России 30 июля дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди ВСУ не было.

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