На Донбассе 30 июля умер военный ВСУ: озвучена официальная причина.

Военный Вооруженных сил Украины Владимир Перекрестов, о смерти которого стало известно 30 июля, умер от болезни.

Об этом сообщили в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил 31 июля. Как отмечается в сообщении, старший сержант умер по причине острой сердечно-сосудистой недостаточности.

"Потерь в результате вражеских обстрелов в рядах Объединенных сил не было. В то же время, с грустью вынужден сообщить о смерти по причине острой сердечно-сосудистой недостаточности старшего сержанта Владимира Перекрестова, 1975 года рождения", – сказано в сообщении.

Напомним, с начала недели трое украинских военнослужащих умерли из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Известно, что 28 июля умер солдат Артур Бахнар, 29 июля – солдат Сергей Вергун. 30 июля Украина потеряла еще одного защитника – старшего сержанта Владимира Перекрестова.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России 30 июля дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди ВСУ не было.