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18 февраля • обновлено в 10:34
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Богдан Буткевич
Богдан Буткевич
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На Донбасі серйозний бій: такого на фронті не було кілька років

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Мої джерела на 100 % підтверджують інформацію Юрій Бутусов, про те, що під Золотим, якраз недалеко від місця розведення, з ночі йде серйозний бій. В стилі 2014-2015-х років. З використанням важкої артилерії. Є інформація про бронетехніку і з нашої сторони, і з боку росіян. Такого на фронті вже не було кілька років.

Це все - великий привіт від кремля до всієї навколомірської херні, наговореної Зеленським та його міньйонами. Москва чітко дає зрозуміти, що або ви говорите з нашою маріонеточною сепарнею напряму й на наших умовах - або можете собі до дупи засунути всі свої "платформи примирення" і "закінчення війни у голові". Й дуже символічно, що для загострення обране все те ж місце, де розпочиналося це мразотне розведення восени. Як і дата 18 лютого - фактичного початку російсько-української війни. Нагадаю, що гебня ще з часів сталіна обожнює символізм в датах.

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Як я і казав, для Зеленського наступає година ікс по всіх фронтах. Юлити та записувати відосики з благодурощами для плебсу можна, але це вже не працює. Йому прийдеться зробити вибір й сказати собі правду, що цю війну він не зможе закінчити. Й якось це донести як до свого електорату, так і до стрімко радикалізуючихся патріотично налаштованих громадян. Йому прийдеться зрозуміти, що з рашкою можно домовитися тільки тоді, коли вона втягнеться у процес транзиту влади у 2024-2025-му. І що робите це буде вже наступний президент країни. І що або "мир" перестає бути головною підвалиною зе-правління - або москва його знищить.

Але найголовніше - удачі нашим воїнам, які прямо зараз замирюють ворога єдиним можливим способом: методом утилізації.

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Автор
Богдан Буткевич Богдан Буткевич
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
война Новости России Донбасс Новости Донбасса
Источник
Источник: Facebook Богдана Буткевича
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Шевченко Глеб
Шевченко Глеб
Россия не даст мира никогда - это и коню понятно и "электорату" Зеленского и самому Зеленскому. Но самое главное, что все писатели и комментаторы, включая Бутусова, сидят в теплом сытом Киеве и строчат не из пулемета, а на клавиатуре
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Нехай Бог Береже і Заступить українських воїнів!
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