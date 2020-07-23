На Днепропетровщине похоронили погибшего под Зайцево украинского морпеха. Фото

На Днепропетровщине похоронили погибшего под Зайцево сержанта Ярослава Журавля.

На Днепропетровщине попрощались с сержантом Ярославом Журавлем, разведчиком 35 отдельной бригады морской пехоты, который погиб на Донбассе 13 июля при попытке эвакуации тела своего командира Дмитрия Красногрудя.

Об этом сообщило Оперативное командование “Восток” ВСУ в Facebook. Похоронили героя в родном селе Андреевка Верхнеднепровского района.

У него остались родители, жена, двое детей. В этом году герою исполнилось бы 40 лет.

Сержант Журавель стал на защиту Родины весной 2015 года, воевал в 20 отдельном мотопехотном батальоне, который впоследствии вошел в состав 93-й ОМБр Холодный Яр.

Воин участвовал в боях за Марьинка, Пески, Авдеевку, защищал от российских оккупантов Трехизбенку, Чермалык, Авдеевскую промзону.

Командование и личный состав Командование "Восток" Вооруженных Сил Украины выразили глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям Журавля.

Журавель погиб на Донбассе 13 июля при попытке эвакуации тела своего командира (Facebook Оперативного командования “Восток” ВСУ)

Журавель стал на защиту Родины весной 2015 года (Facebook Оперативного командования “Восток” ВСУ)

У него остались родители, жена, двое детей (Facebook Оперативного командования “Восток” ВСУ)

Сержант воевал в 20 отдельном мотопехотном батальоне, который впоследствии вошел в состав 93-й ОМБр Холодный Яр (Facebook Оперативного командования “Восток” ВСУ)

Воин участвовал в боях за Марьинка, Пески, Авдеевку (Facebook Оперативного командования “Восток” ВСУ)

Журавель защищал от российских оккупантов Трехизбенку, Чермалык, Авдеевскую промзону. (Facebook Оперативного командования “Восток” ВСУ)

Похоронили героя в родном селе Андреевка Верхнеднепровского района (Facebook Оперативного командования “Восток” ВСУ)

На Днепропетровщине попрощались с сержантом Ярославом Журавлем (Facebook Оперативного командования “Восток” ВСУ)

В этом году герою исполнилось бы 40 лет (Facebook Оперативного командования “Восток” ВСУ)

На Днепропетровщине похоронили погибшего под Зайцево сержанта Ярослава Журавля (Facebook Оперативного командования “Восток” ВСУ)

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате обстрела 13 июля эвакуационной группы у н.п. Зайцево на Донбассе погиб сержант Ярослав Журавель, командир отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Российские оккупационные войска поступили коварно, расстреляв эвакуационную группу на Донбассе, в которую входил погибший сержант Ярослав Журавель.