На Днепропетровщине подтвердили первые два случая COVID-19

В Днепропетровской области 19 марта подтвердили два первых случая коронавируса COVID-19.

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Заболевшие находятся под наблюдением медиков, сообщил глава областной государственной администрации Александр Бондаренко, передает пресс-служба ОГА.

Уточняется, что инфицированные недавно вернулись из-за рубежа. Состояние их здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо.

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"Есть два лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19. Пациенты сейчас получают всю необходимую помощь. Медики обеспечены необходимым оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты", – заявил Бондаренко.

Медики выявляют контактных лиц больных, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.

"Мы сделали все, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции регионом. Закрыли на карантин все учебные заведения, перевели на усиленный режим работы медицинские учреждения, максимально ограничили движение общественного транспорта. Большинство работодателей прислушались к нашим рекомендациям и перевели своих работников на удаленную форму работы", – отметил Бондаренко.

В сообщении добавляется, что в области определены две госпитальные базы: Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница совокупной вместимостью в 430 коек.

Отметим: инфицированных в стране, по состоянию на вечер 19 марта, уже 21. Три случая стали летальными.

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вскоре в нашей стране будет необходимый запас тестов для проведения диагностики коронавируса у миллиона людей.

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