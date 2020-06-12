Если на референдум выставят вопрос о подаче воды в аннексированный Крым, это может забрать все шансы на деоккупацию полуострова.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, комментируя вероятные риски от поданного президентом Владимиром Зеленским закона о референдуме.

Из-за засухи в Крыму уже давно идут обсуждения о возобновлении подачи воды на полуостров "Цензор.НЕТ"

"Конечно, например, на референдум вынесут и примут решение о том, что в Крым можно подавать воду, и этим фактически поставят крест на деоккупации полуострова", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, в Крыму назрела катастрофа из-за недостатка воды. Россия просит страны Запада повлиять на Украину из-за нежелания Киева поставлять воду.

В ответ глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет решать проблему водоснабжения в Крыму, поскольку за это несет ответственность Россия как страна-оккупант.

Позже министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинское правительство не собирается восстанавливать водоснабжение Крыма до полной деоккупации.