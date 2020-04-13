На Черниговщине загорелось село из-за поджога травы: появилось видео

Юрий Сергиенко Общество 19:08, 13.04.2020 Обновлено: 19:26, 13.04.2020

В Бахмачском районе Черниговской области загорелось село Кациры, пожарные пытаются потушить огонь.

Отмечается, что пожар произошел из-за поджога травы. Соответствующее видео опубликовано на странице "Двоколісні хроніки" в Facebook (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

facebook.com/twowheeledchronicles/

В сообщении сказано, что пожарных прибыло очень мало. "Пожарных мало. Помогите привлечь больше техники и пожарных… Сволочь снова решила траву поджечь", – сказано в нем.

На видео видно, как пожар уничтожил уже несколько домов. Он распространяется очень быстро из-за сильных порывов ветра.

Google Maps
facebook.com/twowheeledchronicles/
facebook.com/twowheeledchronicles/

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.

Огонь добрался до города Припять и вскоре может перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.

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