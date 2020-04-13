Главная Новости
13 апреля • обновлено в 20:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

На Черниговщине загорелось село из-за поджога травы: появилось видео

1.9т
Читать материал на украинском

В Бахмачском районе Черниговской области загорелось село Кациры, пожарные пытаются потушить огонь.

Отмечается, что пожар произошел из-за поджога травы. Соответствующее видео опубликовано на странице "Двоколісні хроніки" в Facebook (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

На Черниговщине загорелось село из-за поджога травы: появилось видео

facebook.com/twowheeledchronicles/

В сообщении сказано, что пожарных прибыло очень мало. "Пожарных мало. Помогите привлечь больше техники и пожарных… Сволочь снова решила траву поджечь", – сказано в нем.

На видео видно, как пожар уничтожил уже несколько домов. Он распространяется очень быстро из-за сильных порывов ветра.

На Черниговщине загорелось село из-за поджога травы: появилось видео

Google Maps

На Черниговщине загорелось село из-за поджога травы: появилось видео

facebook.com/twowheeledchronicles/

На Черниговщине загорелось село из-за поджога травы: появилось видео

facebook.com/twowheeledchronicles/

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.

Огонь добрался до города Припять и вскоре может перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Тег
пожар
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
хороша хата,стены где в хате?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги