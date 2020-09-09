На Черниговщине зафиксировали вспышку коронавируса

В Черниговской области 8 сентября зарегистрировали рекордное количество новых зараженных коронавирусом за сутки – 112 человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко. За день от коронавируса умер 75-летний житель области.

"Из них 21 случай выявлен в Борзнянском и столько же в Носовском районах, 18 – в Бобровицком, 14 – в Чернигове, по 8 случаев в Нежине и Прилуцком районе, по 4 случая в Ичнянском, Нежинском и Сновском районах, три случая в Коропском районе, два – в Сребнянском, по одному – в Прилуках, Козелецком, Менском, Новгород-Северском и Рипкинском районах", – написал чиновник.

Прокопенко отметил, что 13 человек находятся на госпитализации, остальные на самоизоляции дома.

Всего с начала эпидемии на Черниговщине зарегистрировали 2484 случаев инфицирования COVID-19, из них: 1079 пациентов выздоровели, 1107 – лечится амбулаторно, 249 – находится на госпитализации в медучреждениях, 40 летальных случаев и 9 умерших с сопутствующим диагнозом COVID-19.

Статистика по коронавирусу на Черниговщине. Андрей Прокопенко в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одесской области хотят вернуться к "апрельскому карантину". На этом настояли в Одесской ОГА из-за распространения COVID-19.