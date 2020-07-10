На Черниговщине водоем окрасился в розовый цвет: фото необъяснимого явления

В Нежине Черниговской области водоем в Графском парке окрасился в розовый цвет. Необъяснимое явление сопровождается неприятным запахом и мором рыбы.

Местные жители отмечают, что подобное происходит в ставке из года в год, однако люди не могут найти этому объяснение, пишет mynizhyn.com (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Заведующий местного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Юрий Нарижный рассказал, что причина такого явления точно неизвестна.

В Нежине ставок стал розовым mynizhyn.com

"Версии были разные. Может быть, что из-под дна бьют ключи сероводорода. Есть еще мнение, что прорывает коллектор жилого дома, который расположен рядом, но и это не доказано. Возможно, водоросли цветут", – предположил Нарижный.

В Нежине ставок стал розовым mynizhyn.com

В Нежине ставок стал розовым mynizhyn.com

В Нежине ставок стал розовым mynizhyn.com

В Нежине ставок стал розовым mynizhyn.com

В Нежине ставок стал розовым mynizhyn.com

В Нежине ставок стал розовым mynizhyn.com

В Нежине ставок стал розовым mynizhyn.com

Как писал OBOZREVATEL ранее, масштаб цветения водорослей на побережье Черного моря в Украине показали из космоса.