На Черниговщине у хасидов обнаружили COVID-19: они отказываются от госпитализации

На украино-белорусской границе в Новых Яриловичах Черниговской области у четырех хасидов обнаружили коронавирус.

При этом инфицированные отказались от госпитализации в белорусскую больницу и остались на границе, сообщает "Суспільне".

Отмечается, что представители областной организации общества Красного Креста и отряда быстрого реагирования, одетые в защитные костюмы, передали хасидам через белорусских коллег 60 пакетов средств гигиены, 60 теплых одеял, 60 литров воды, а также 4000 пакетов специальной еды от еврейской общины Умани.

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