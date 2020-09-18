На Черниговщине у хасидов обнаружили COVID-19: они отказываются от госпитализации

Карина Бондаренко Общество 05:49, 18.09.2020

На украино-белорусской границе в Новых Яриловичах Черниговской области у четырех хасидов обнаружили коронавирус.

При этом инфицированные отказались от госпитализации в белорусскую больницу и остались на границе, сообщает "Суспільне".

Отмечается, что представители областной организации общества Красного Креста и отряда быстрого реагирования, одетые в защитные костюмы, передали хасидам через белорусских коллег 60 пакетов средств гигиены, 60 теплых одеял, 60 литров воды, а также 4000 пакетов специальной еды от еврейской общины Умани.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Общество

Смотрите также

За "помощника" нардепа Юрченко внесли 1 млн грн залога

Коронавирусом в Киеве заразились почти 400 человек за сутки

В России на учениях военные попали в собственный танк ПТУРом. Фото

Европарламент проголосовал за санкции против Лукашенко и России

Арахамия заявил, что заблокирует создание ВСК по "вагнеровцам"