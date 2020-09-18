На Черниговщине у хасидов обнаружили COVID-19: они отказываются от госпитализации
На украино-белорусской границе в Новых Яриловичах Черниговской области у четырех хасидов обнаружили коронавирус.
При этом инфицированные отказались от госпитализации в белорусскую больницу и остались на границе, сообщает "Суспільне".
Отмечается, что представители областной организации общества Красного Креста и отряда быстрого реагирования, одетые в защитные костюмы, передали хасидам через белорусских коллег 60 пакетов средств гигиены, 60 теплых одеял, 60 литров воды, а также 4000 пакетов специальной еды от еврейской общины Умани.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования Рош ха-Шана (еврейский Новый год).
На украинскую границу с Беларусью тем временем прибыли сотни хасидов. С ними лично встретился глава ГПСУ Сергей Дейнеко и призвал уважать законы и правила Украины.
Из-за попыток иностранных граждан проникнуть на территорию Украины на границу с Беларусью стянули резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Нацполиции, НГУ и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В частности, 15 сентября один из паломников попытался незаконно попасть на территорию Украины в обход пункта "Новые Яриловичи". Он получил запрет на въезд в Украину на 5 лет.
У десяти хасидов, которые прибыли с паломничеством в Умань, тест на коронавирус COVID-19 оказался положительным.