На Черниговщине разрушается легендарная церковь, в которой снимали "Вий"

На Черниговщине в поселке Седнев разрушается легендарная Георгиевская церковь XVIII века, в которой в свое время проходили съемки советского фильма "Вий".

Как сообщила в Facebook народный депутат от "Самопомочі" Анна Романова, она уже отправила соответсвующие запросы на имя министра культуры, губернатора и поселкового главу о немедленном ремонте казацкого храма.

В свою очередь священник Тимур Блынец опубликовал видео, на котором видно, как протекает крыша церкви во время дождя.

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По его словам, начатая ранее реконструкция храма так и не была доведена до конца, несмотря на то, что священнослужители "писали десятки писем" и "обращались ко всем и к каждому".

Георгиевская церковь в Седневе является историко-архитектурным памятником. Храм представляет собой редкий образец монументальных деревянных сооружений на Левобережье Украины периода барокко.

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Внутри церкви снимались ключевые эпизоды советского фильма "Вий" (1967 года) по одноименной повести Николая Гоголя . Однако эти кадры не вошли в окончательный вариант ленты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Одесса лишилась уникального памятника архитектуры.