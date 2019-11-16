На Черниговщине из могилы пропало тело священника: подробности жуткого ЧП

В селе Мощанка Черниговской области при странных обстоятельствах из могилы пропал гроб с телом священника местной церкви.

Неизвестные раскопали место его захоронения возле храма и перенесли могилу на кладбище. Об этом идет речь с сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отец Владимир умер в августе на собственном огороде. Ему был 51 год, но у мужчины диагностировали заболевание сердца. Похоронить священника решили возле церкви.

Новости В Запорожской области вандал надругался над могилами

На Черниговщине из могилы пропало тело священника

Примечательно, что новый настоятель храма отказался отправить 40 дней по покойному. Вскоре из могилы пропал гроб с телом – его среди ночи выкопали и переместили в заросли возле кладбища, тщательно спрятав.

Вдова священника Юлия Зинькова и местные жители предположили, что к акту вандализма причастны монахи монастыря, который строили прямо под стенами церкви без разрешения. У погибшего якобы был конфликт с лицами, захватившими землю.

По словам Зиньковой, гроб исчез после ее последнего визита на могилу мужа. "Они кричали словам оскорбительными, чтобы я его отсюда забрала. Я так поняла: они решили, что это их земля там. Может, он там сам хочет быть первым похороненным", – высказалась она о херувиме монастыря Михаиле Дегтяре.

На месте могилы оставили сырую землю Скриншот из видео

Монахи от комментариев отказались, однако заверили местное население, что к перезахоронению не имеют отношения.

Прокомментировали вопиющий случай также в Черниговской епархии.

"Для этого есть полиция, правоохранительные органы, которые должны решить вопрос, найти тех людей, сделавших это. Они должны понести не только церковное наказание, но и государственное из Уголовного кодекса", – заявил секретарь Черниговской епархии Украинской православной церкви МП отец Игорь.

Отца Владимира после того, как нашли спрятанный гроб, люди перезахоронили на кладбище. На могилу вернули креста, который нашли в монастыре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах 4 августа вандал осквернил могилы погибших воинов АТО на Аллее Славы.

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