На Черниговщине из могилы пропало тело священника: подробности жуткого ЧП

В селе Мощанка Черниговской области при странных обстоятельствах из могилы пропал гроб с телом священника местной церкви.
Неизвестные раскопали место его захоронения возле храма и перенесли могилу на кладбище. Об этом идет речь с сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Отец Владимир умер в августе на собственном огороде. Ему был 51 год, но у мужчины диагностировали заболевание сердца. Похоронить священника решили возле церкви.
На Черниговщине из могилы пропало тело священника
Примечательно, что новый настоятель храма отказался отправить 40 дней по покойному. Вскоре из могилы пропал гроб с телом – его среди ночи выкопали и переместили в заросли возле кладбища, тщательно спрятав.
Вдова священника Юлия Зинькова и местные жители предположили, что к акту вандализма причастны монахи монастыря, который строили прямо под стенами церкви без разрешения. У погибшего якобы был конфликт с лицами, захватившими землю.
По словам Зиньковой, гроб исчез после ее последнего визита на могилу мужа. "Они кричали словам оскорбительными, чтобы я его отсюда забрала. Я так поняла: они решили, что это их земля там. Может, он там сам хочет быть первым похороненным", – высказалась она о херувиме монастыря Михаиле Дегтяре.
На месте могилы оставили сырую землю
Скриншот из видео
Монахи от комментариев отказались, однако заверили местное население, что к перезахоронению не имеют отношения.
Прокомментировали вопиющий случай также в Черниговской епархии.
"Для этого есть полиция, правоохранительные органы, которые должны решить вопрос, найти тех людей, сделавших это. Они должны понести не только церковное наказание, но и государственное из Уголовного кодекса", – заявил секретарь Черниговской епархии Украинской православной церкви МП отец Игорь.
Отца Владимира после того, как нашли спрятанный гроб, люди перезахоронили на кладбище. На могилу вернули креста, который нашли в монастыре.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах 4 августа вандал осквернил могилы погибших воинов АТО на Аллее Славы.
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