На Черниговщине Infinity влетела в КамАЗ: погибла молодая пара

В Черниговской области вблизи выезда из города Носовка "Инфинити" столкнулась с КамАЗом. Вследствие смертельного ДТП погибла молодая пара.

Как сообщила в Facebook полиция Черниговщины, мужчина и женщина в возрасте до 25 лет находились в легковом автомобиле. Их лица устанавливаются.

"По предварительной информации, автомобиль "Инфинити", двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество КамАЗу, что привело к столкновению", – говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что полицейские оперативно выехали на место происшествия, обстоятельства ДТП сообщат позже.

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