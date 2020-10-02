На Черниговщине Infinity влетела в КамАЗ: погибла молодая пара

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Общество
5,8 т.
Полицейские оперативно выехали на место ДТП. Фото: 24 канал

В Черниговской области вблизи выезда из города Носовка "Инфинити" столкнулась с КамАЗом. Вследствие смертельного ДТП погибла молодая пара.

Как сообщила в Facebook полиция Черниговщины, мужчина и женщина в возрасте до 25 лет находились в легковом автомобиле. Их лица устанавливаются.

"По предварительной информации, автомобиль "Инфинити", двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество КамАЗу, что привело к столкновению", – говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что полицейские оперативно выехали на место происшествия, обстоятельства ДТП сообщат позже.

На Черниговщине "Инфинити" столкнулась с "КамАзом"
На Черниговщине произошла смертельная ДТП
В ДТП на Черниговщине погибла молодая пара

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