На Черниговщине Infinity влетела в КамАЗ: погибла молодая пара
В Черниговской области вблизи выезда из города Носовка "Инфинити" столкнулась с КамАЗом. Вследствие смертельного ДТП погибла молодая пара.
Как сообщила в Facebook полиция Черниговщины, мужчина и женщина в возрасте до 25 лет находились в легковом автомобиле. Их лица устанавливаются.
"По предварительной информации, автомобиль "Инфинити", двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество КамАЗу, что привело к столкновению", – говорится в сообщении правоохранителей.
Отмечается, что полицейские оперативно выехали на место происшествия, обстоятельства ДТП сообщат позже.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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