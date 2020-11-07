На Черниговщине COVID-госпитали будут разворачивать в спортзалах и законсервированных колониях

В Черниговской области готовятся разворачивать госпитали для лечения больных коронавирусом (COVID-19) на базах спортивных объектов и законсервированных колоний для осужденных.

Как рассказал "Укринформу" начальник управления здравоохранения Черниговской ОГА Петр Гармаш, пока рассматриваются три объекта: два спортивных – это стадионы в Нежине и Чернигове, которые имеют большие спортзалы с возможностью размещения 150-200 коек, и законсервированная колония в Прилуках.

По его словам, эти объекты пока в резервном списке и будут задействованы в случае существенного ухудшения ситуации и переполнения коечного фонда медучреждений – и только при условии их оснащения и обеспечения персоналом.

Сегодня же ставка делается на больницы и максимальное использование их возможностей. В ближайших планах медицинского руководства – развертывание 100-коечного отделения на территории областной больницы (в здании бывшего госпиталя для ветеранов войны) и привлечение мощностей областного центра радиационной защиты населения, которое сейчас не принимает плановых больных и тоже имеет потенциал на размещение 100 коек.

В первом заведении коронавирусное отделение уже работает на одном из этажей, имеет 25 койко-мест и 28 кислородных точек. Сейчас ведутся работы по подготовке к приему инфицированных еще на одном этаже.

6 ноября на Черниговщине зафиксирован очередной антирекорд по выявлению больных COVID-19 – 285 человек. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 9947 случаев коронавируса, умерло 89 пациентов. Коечный фонд (1009 коек) заполнен более чем на 45%.

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня в "красной" карантинной зоне находятся город Чернигов и Варвинский район области. С 9 ноября в "красную" зону попадают также Нежин и Куликовский район.