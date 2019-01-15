МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

На Черниговщине браконьеры жестоко убили лося, но полиция их отпустила

1.8тЧитать материал на украинском

На Черниговщине браконьеры убили лося, который еще до осени находился в Красной книге.

Как сообщает ТСН, животному было около 3 лет, вес составлял примерно 300 кг. Убийцы сняли с головы рога, обрезали губы, разделили мясо, ободрав шкуру.

Местные жители вызвали полицию, однако та никого в итоге не задержала. "Две машины убегали. Одна убежала, а другую они остановили, проверяли документы. Мяса не было. Были, как мне сказали, охотничьи собаки, было оружие. У одного не было разрешения на оружие, он показал фотографию", – рассказал директор охотничье-рыболовного предприятия "Ичня" Сергей Калайда.

Новости
Лицензия на убийство: каждый третий лось в Украине может быть отстрелен официально

Первую машину, в которой, вероятно, было мясо убитого лося, копы не пытались остановить. А вторую, где было обнаружено оружие без разрешения, отпустили. В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по факту убийства лося, но подозреваемых у них нет.

По словам местных егерей, за полтора месяца, с декабря, это уже пятый убитый лось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разрешили убивать лося. Суд признал противоправным и недействительным внесение животного в Красную книгу и запрет охотиться на него.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
УкраинаЧернигов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
31
1
Смешно
1
Интересно
14
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Bilozor Sergey
Bilozor Sergey
100%,аба менти(можливо колишні),або прокуратура,у нас в районі таж ситуація
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги