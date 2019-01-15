На Черниговщине браконьеры жестоко убили лося, но полиция их отпустила

На Черниговщине браконьеры убили лося, который еще до осени находился в Красной книге.

Как сообщает ТСН, животному было около 3 лет, вес составлял примерно 300 кг. Убийцы сняли с головы рога, обрезали губы, разделили мясо, ободрав шкуру.

Местные жители вызвали полицию, однако та никого в итоге не задержала. "Две машины убегали. Одна убежала, а другую они остановили, проверяли документы. Мяса не было. Были, как мне сказали, охотничьи собаки, было оружие. У одного не было разрешения на оружие, он показал фотографию", – рассказал директор охотничье-рыболовного предприятия "Ичня" Сергей Калайда.

Первую машину, в которой, вероятно, было мясо убитого лося, копы не пытались остановить. А вторую, где было обнаружено оружие без разрешения, отпустили. В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по факту убийства лося, но подозреваемых у них нет.

По словам местных егерей, за полтора месяца, с декабря, это уже пятый убитый лось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разрешили убивать лося. Суд признал противоправным и недействительным внесение животного в Красную книгу и запрет охотиться на него.

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