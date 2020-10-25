На Черкасщине кандидат в депутаты умер от осложнений COVID-19
В Черкасской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер кандидат в депутаты Христиновского городского совета от партии "Европейская солидарность".
Несчастье случилось ночью 25 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на члена комитета избирателей Украины Максима Михлика.
"Нестандартная и трагическая ситуация. В городе Христиновка, Черкасская область, сегодня ночью умер первый номер по 1 округу в Христиновский городской совет Кучеренко А. Н. Осложнения при COVID-19", – отметил он.
По его словам, территориальная избирательная комиссия обсуждала использование штампа "выбыл" на всех бюллетенях за данную партию. Однако совместными усилиями ЦИК и наблюдателей Комитета избирателей Украины было решено такого не делать.
"Напоминаем, что в таких ситуациях партия остается в бюллетене и избиратели могут за нее проголосовать", – добавил Кучеренко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на утро 25 октября в Украине официально подтверждены 343 498 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6088 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 6391 человек, а 141 508 пациентов полностью побороли болезнь.
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