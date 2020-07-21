На Черкащине женщина выпрыгнула из окна на глазах у своего ребенка и умерла

В Черкасской области женщина выпрыгнула из окна на глазах у своего ребенка. Зеркало недели

В Звенигородке Черкасской области 30-летняя женщина совершила самоубийство на глазах трехлетней дочери, выпрыгнув из окна на четвертом этаже.

Об этом сообщают Факты ICTV. По информации издания, ребенок умолял маму не делать шаг. Женщина умерла уже в больнице – политравмы, тяжелая черепно-мозговая травма, переломы нижней челюсти и костей таза оказались не совместимы с жизнью.

Как уточняет издание, соседи рассказали, что женщина жила с дочкой и родителями, и в тот трагический вечер видели, как семья вернулась домой, а затем между родственниками возникла ссора.

"Они уверены, что к такому поступку ее подтолкнули именно родители. По их словам, она якобы была беременна, и ее заставляли сделать аборт", – пишет издание.

Также в материале сказано, что женщина работала в салоне красоты, знакомые отзывались о ней только положительно.

Полиция расследует смерть женщины как самоубийство, одновременно проверяют версии о доведении до самоубийства. Была ли она беременна, станет известно после экспертизы.

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