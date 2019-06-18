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На Черкасчине нашли вероятную могилу Богдана Хмельницкого: фото

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В Субботове Черкасской области обнаружили подземный склеп, который, вероятнее всего, стал местом захоронения гетмана Богдана Хмельницкого.

Могилу, которую искали на протяжении более 300 лет, нашли в Свято-Ильинской церкви. Об этом сообщается на сайте общественной организации "Фонд Великий льох". (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что под полом храма на глубине почти 2 метра ученые зафиксировали геофизическую аномалию, источником которой называют большой археологический объект.

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На Черкасчине нашли вероятную могилу Богдана Хмельницкого: фото

vl.in.ua

"Раньше не было возможности исследовать подземное пространство до такой глубины, не разрушая его. По результатам обработки данных георадарного зондирования мы получили четкое трехмерное изображение аномалии в центральной части церкви. Ее геометрия и размеры (длина 3 м, ширина 1,3 м) соответствуют объекту, похожему на склеп", – поделились археологи.

По их словам, во время работ в церкви применялся один из самых распространенных и проверенных в мировой практике геофизических методов – метод высокочастотных электромагнитных зондирований или георадарный метод. С помощью 4 георадаров, у которых разная рабочая частота, было обследовано пространство под полом церкви.

На Черкасчине нашли вероятную могилу Богдана Хмельницкого: фото

vl.in.ua

При этом, ученые уверены, что новые данные о захоронении Хмельницкого могут поменять общепринятую версию его смерти и раскрыть главную интригу нескольких веков. "Нас ждет череда потрясающих сенсаций", – резюмировали исследователи.

На Черкасчине нашли вероятную могилу Богдана Хмельницкого: фото

vl.in.ua

На Черкасчине нашли вероятную могилу Богдана Хмельницкого: фото

vl.in.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба внешней разведки Украины рассекретила эксклюзивные документы о смерти главы Директории УНР Симона Петлюры.

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Богдан Хмельницкий
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