На чартере с украинскими заробитчанами обнаружен COVID-19: СМИ раскрыли подробности

На одном из авиарейсов, который доставлял украинских заробитчан в Европу, был обнаружен больной коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на свои источники, все пассажиры чартера, которые должны были быть заняты на сельхозработах, из аэропорта отправились на изоляцию.

На самолете с украинскими заробитчанами обнаружили больного коронавирусом

Издание отмечает, что всего было выполнено три рейса для перевозки работников. Но после случая с коронавирусом о таких чартерах больше не сообщается.

Как писал OBOZREVATEL: