На чартере с украинскими заробитчанами обнаружен COVID-19: СМИ раскрыли подробности
На одном из авиарейсов, который доставлял украинских заробитчан в Европу, был обнаружен больной коронавирусной инфекцией COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на свои источники, все пассажиры чартера, которые должны были быть заняты на сельхозработах, из аэропорта отправились на изоляцию.
Издание отмечает, что всего было выполнено три рейса для перевозки работников. Но после случая с коронавирусом о таких чартерах больше не сообщается.
Как писал OBOZREVATEL:
правительство не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину из-за закрытия границ в связи со вспышкой COVID-19, снова на работу в другие страны.
Кабмин Украины планирует создать в стране около полумиллиона рабочих мест. При этом зарплата будет варьироваться от 6 до 8 тысяч гривен.
В сети разгневались, что украинцам в разгар карантина разрешили отправиться на заработки в Финляндию.
В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что власти Украины не будут содействовать организации чартерных рейсов в страны Европейского Союза с украинскими работниками, хотя партнеры и обращаются с такими просьбами.