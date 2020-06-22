На ЧАЭС было несколько скрытых аварий: архив СБУ рассекретил данные КГБ

Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины рассекретил неизвестные данные о строительстве и аварии на ЧАЭС, которые вошли во второй том сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии".

Презентация книги совместно с Украинским институтом национальной памяти состоялась на днях непосредственно в зоне отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отметим, что в издании опубликованы документы, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года – до ввода в эксплуатацию объекта "Укрытие" после катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Книга содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые. В частности, как свидетельствуют архивные дела, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако они были скрыты.

Сборник "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии" (Telegram-канал СБУ)

По словам директора Отраслевого госархива СБУ и одного из составителей издания Андрея Когута, среди документов, которые вошли в новую книгу, в частности, есть сообщения о таких авариях, как транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения о трагедии, информация о начале расследования и строительстве "Саркофага".

Составители издания убеждены, что по этим материалам можно лучше понять катастрофу на ЧАЭС и ее предпосылки.

Архив СБУ рассекретил неизвестные данные о строительстве и аварии на ЧАЭС (Telegram канал СБУ)

"Это позволит человечеству расширить доступ к правде о преступлениях тоталитарной системы и усвоить правильные уроки", – подчеркнул директор института нацпамяти Антон Дробович.

Добавим, что указанное издание является продолжением серии документальных книг. Первую, которая содержит 210 документов, опубликовано весной 2019 года.

Скачать ее можно по этой ссылке.

Прочитать второе издание можно здесь.

Как рассказал OBOZREVATEL, ранее в сети разгорелся скандал из-за рассекреченных документов КГБ о строительстве ЧАЭС.