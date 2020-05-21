На Буковину доставили вертолет МВД для больных COVID-19: какая ситуация в области. Фото

В Черновицкой области приступил к круглосуточному дежурству санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных.

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Как сообщила пресс служба Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на главу ведомства Арсена Авакова, эвакуация на таком вертолете возможна на расстояние 1200 км.

"За рейс может перевозить 4-6 больных... Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом", – отметил Аваков.

Арсен Аваков и Максим Степанов

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас в Черновицкой области выявлено 2842 больных коронавирусом. Это около 14% от общей цифры по стране.

"Сегодня я лично посещу больницы, определенные для лечения COVID-19. Проверим работу заведений, состояние обеспеченности их всем необходимым для лечения больных коронавирусом, пообщаемся с медработниками", – сказал глава Минздрава.

Вертолет МИ-8 участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Республике Мали. Его передали ГСЧС на условиях безвозмездного договора. Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

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mvs.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 21 мая в Украине зафиксировано 19 706 случаев коронавируса. С момента начала эпидемии в стране от болезни уже умерло 579 человек.

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