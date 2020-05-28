На Буковине зафиксирована новая вспышка коронавируса
По состоянию на 27 мая в Черновицкой области было зафиксировано 57 новых случаев инфицирования коронавирусом. В то же время 26 человек в регионе выздоровели, что подтвердили два отрицательных результатах теста.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Он отметил, что общая численность больных в области от первого установленного случая составляет 3201 человек.
"Помните, что практически каждый пятый больной коронавирусом буковинец не смог назвать источник инфицирования. Заразиться можно где угодно, поэтому будьте осторожны. Берегите себя и близких!" – обратился Осачук к жителям Черновицкой области.
Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Мамаевцы Черновицкой области 24 мая устроили свадьбу на сто человек, несмотря на ограничения из-за эпидемии COVID-19. Полиция составила админпротокол на владельца ресторана, который позволил провести торжество.