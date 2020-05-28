На Буковине зафиксирована новая вспышка коронавируса

Виктория Довгань Общество 07:58, 28.05.2020 Обновлено: 08:28, 28.05.2020

По состоянию на 27 мая в Черновицкой области было зафиксировано 57 новых случаев инфицирования коронавирусом. В то же время 26 человек в регионе выздоровели, что подтвердили два отрицательных результатах теста.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Он отметил, что общая численность больных в области от первого установленного случая составляет 3201 человек.

Вспышка коронавируса на Буковине

"Помните, что практически каждый пятый больной коронавирусом буковинец не смог назвать источник инфицирования. Заразиться можно где угодно, поэтому будьте осторожны. Берегите себя и близких!" – обратился Осачук к жителям Черновицкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Мамаевцы Черновицкой области 24 мая устроили свадьбу на сто человек, несмотря на ограничения из-за эпидемии COVID-19. Полиция составила админпротокол на владельца ресторана, который позволил провести торжество.

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