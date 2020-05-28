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28 мая • обновлено в 08:05
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На Буковине зафиксирована новая вспышка коронавируса

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По состоянию на 27 мая в Черновицкой области было зафиксировано 57 новых случаев инфицирования коронавирусом. В то же время 26 человек в регионе выздоровели, что подтвердили два отрицательных результатах теста.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Он отметил, что в целом общая численность больных в области от первого установленного случая составляет 3201 человек.

Вспышка коронавируса на Буковине

Вспышка коронавируса на Буковине

"Помните, что практически каждый пятый больной коронавирусом буковинец не смог назвать источник инфицирования. Заразиться можно где угодно, поэтому будьте осторожны. Берегите себя и близких!" – обратился Осачук к жителям Черновицкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Мамаевцы Черновицкой области 24 мая устроили свадьбу на сто человек, несмотря на ограничения из-за эпидемии COVID-19. Полиция составила админпротокол на владельца ресторана, который позволил провести торжество.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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