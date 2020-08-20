На Буковине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом

На Буковине количество новых случаев заболевания коронавирусом за сутки превысило 200 человек, что является новым антирекордом.

По состоянию на 20 августа в Черновицкой области заболели еще 208 человек. При этом выздоровели всего 56 пациентов, сообщил на своей странице в Facebook глава ОГА Сергей Осачук.

Глава облгосадминистрации назвал такие показатели расплатой за безответственное отношение к противоэпидемическим мерам.

Статистика по заболеваемости коронавирусом в Черновицкой области. Facebook Сергея Осачука

"Имеем такую ситуацию, потому что, очевидно, немало буковинцев руководствуются в жизни принципом "что должно быть, того не миновать". Не важно, что есть угроза заболеть, главное, чтобы сегодня мне было хорошо. Чтобы я мог пойти на свадьбу, потанцевать, посетить службу в церкви, и все это без маски. Я так хочу, потому что все так делают. Пришла пора ответственности за принятые ранее решения. Количество больных растет", – отметил Осачук.

Общее количество зараженных в регионе достигло 8 505, из них выздоровели 5 764 человек.

Facebook Сергея Осачука

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 20 августа в Украине официально было подтверждено 98 537 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2134 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту. От COVID-19 в стране умерли уже 2184 человека, а 50 441 пациент полностью поборол болезнь.