В Черновицкой области по состоянию на вечер понедельника, 20 апреля, выявили еще 82 новых случая коронавируса. Таким образом общее количество зараженных в регионе достигло 988 человек.

Свежую статистику озвучил в видеообращении на странице в Facebook глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Он отметил, что 20 апреля специалисты областного лабораторного центра исследовали 144 образцов тестов на коронавирус, среди которых в 82 случаях они продемонстрировали положительный результат.

На Буковине зафиксировали почти тысячу случаев коронавируса Корреспондент

За сутки умерли четыре человека с подозрениями на коронавирус.

"К большому сожалению, умирают и молодые люди. Так же и молодой человек 2000 года рождения, который слишком поздно обратился к врачам, его уже не смогли спасти", – добавил Осачук.

Он уточнил, что на Буковине как госпитальные базы для инфицированных новым коронавируса определены десять медучреждений, в которых осталось всего 109 свободных коек.

Глава Черновицкой ОГА также добавил, что в расчете на миллион жителей в Черновицкой области приходится 5422 тестирований, и это самый высокий показатель в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ривненской области у четырех пациентов, которые после инфицирования и лечения сдали негативные тесты на коронавирус, повторно обнаружили COVID-19.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся