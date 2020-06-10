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10 июня • обновлено в 16:08
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На Буковине задумали создать отдельный горный район

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Министерство развития общин и территорий Украины рассматривает возможность создания в Черновицкой области отдельного горного района.

Он должен быть с центром в городе Вижница. Об этом в комментарии "Суспільне Буковини" заявил председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин.

В частности, нардеп убежден, шо это позволит государственным органам оперативно предоставлять услуги для жителей горных районов. Например, в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

На Буковине заговорили о создании отдельного горного района

На Буковине заговорили о создании отдельного горного района

Смоделировать четвертый район с центром в Выжнице должны в Черновицкой областной госадминистрации и подать на рассмотрение в Минрегион.

В то же время подчеркивается, что ранее ОГА выступала с инициативой создания четырех районов в Черновицкой области. Тогда горный район предлагали образовать с Путильского и Вижницкого. Однако в Минрегионе сначала отвергли это предложение.

Отметим, что новые проекты будущих районов в Украине Минрегион обнародовал 5 июня. Согласно им, Черновицкую область поделят на три децентрализованные районы – Сторожинецкий, Хотинский и Черновицкий. Однако еще возможны изменения.

Проект карты будущих районов Буковины

Проект карты будущих районов Буковины

decentralization.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало новые проекты районирования украинских областей, в которых идет речь о появлении фактически "венгерского" Береговского района. По мнению писателя Андрея Любки, так украинская власть пошла на первые уступки Будапешту.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Децентрализация в Украине
Персона
Виталий Безгин
Место
Украина Черновцы
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