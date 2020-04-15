На Буковине заболевший COVID-19 священник "отменил" коронавирус и собрался служить в церкви

В Черновицкой области 15 апреля обнаружили еще 73 человека, заболевших COVID-19. Среди них четверо священнослужителей.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook, отметив, что количество инфицированных теперь составляет 662 человека.

По его словам, один из священников "всячески удивляется и пытается отрицать эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования являются ложными".

"Завтра собирается пойти в храм и проводить богослужения. Здесь вопрос действительно взаимной ответственности, ведь когда речь идет о жизни и здоровье людей, именно в вопросе безопасности общество и государство должны быть соратниками", – рассказал он.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине состоянием на утро 15 апреля заразились коронавирусом 3764 человека. Умерли 108 человек, 143 удалось вылечить.