На Буковине за сутки коронавирусом заболели 13 человек – глава ОГА

За прошедшие сутки 23 марта в Черновицкой области коронавирусом заболели еще 13 человек. Таким образом, количество зараженных в регионе возросло до 38.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в своем видеообращении на Facebook заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По новейших результатах, которые мы получили утром, мы, к сожалению, имеем увеличение количества инфицированных людей. Дополнительно 13 человек. Поэтому общая численность больных в Черновицкой области от первого установленного случая уже составляет 38 человек", – сказал Осачук.

Коронавирус в Черновцах ВВС

По его словам больше всего больных из села Колинковцы Хотынского района – 12 человек. В городе Хотын подтвержден один случай, в селе Прусница Кицманского района – 7 человек, в селе Лужаны Кицманского района – 4 человека, в селе Большие Кучури Сторожинецкого района – два человека, в селе Ижевцы Сторожинецкого района – один человек, в городе Заставная – два человека, в селе Юрковцы Заставнинского района – один человек, в селе Каменка Глыбоцкого района – один человек, в селе Луковцы Глыбоцкого района – один человек, в селе Топоривцы Новоселицкого района – один человек, в Черновцах – два человека.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по состоянию на утро вторника, 24 марта, по данным Минздрава в Украине подтверждены 84 случая заражения коронавирусом COVID-19. Из них 11 были выявлены за прошедшие сутки – 10 в Киеве и один на Тернопольщине.

В то же время в Черновицкой ОГА сообщили, что в областную детскую клиническую больницу 23 марта госпитализировали 4 ребенка с подозрением на коронавирус COVID-19.

Также отмечалось, что новых больных за последние сутки во взрослую областную больницу не госпитализировали.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся