В Черновицкой области по состоянию на вечер четверга, 16 апреля, официально подтвердили еще 96 случаев заболевания. Общее количество больных достигло 785 человек.

Об этом сообщил в видеообращении глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Черновцах – 35 человек. Коронавирусная инфекция унесла жизни 11 буковинцев. Выздоровели – 25 человек.

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Коронавирус обнаружили у 7 священнослужителей, еще у двух — подозрение. Также 12 священников контактировали с инфицированными и находятся на самоизоляции.

Осачук добавил, что в инфекционных отделениях медицинских учреждений Черновицкой области осталось 138 мест, поэтому сейчас готовят дополнительные госпитальные базы для больных, в частности, Вижницкий ЦРБ.

Из 8 тысяч ПЦР-тестов, которые получила Черновицкая область, лабораторный центр уже использовал 4 тысячи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Буковине снова решили ввести особый режим. Он будет действовать 13:00 в субботу, 18 апреля, до 6:00 вторника, 21 апреля.