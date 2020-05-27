На Буковине в карантин закатили свадьбу на 100 человек

В селе Мамаевцы Черновицкой области 24 мая устроили свадьбу на сто человек, несмотря на ограничения из-за эпидемии COVID-19.

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Провести празднование в своем ресторане разрешил его собственник, сообщает местный портал АСС со ссылкой на полицию.

zik.ua

Правоохранители составили административный протокол на 61-летнего владельца, ему грозит от 34 до 170 тысяч гривен штрафа.

"Являясь должностным лицом, 61-летний владелец ресторана проигнорировал карантин и нарушил требования постановления Кабмина от 20 мая 2020 № 392. А именно - запрет проведения массовых мероприятий и работы заведений общественного питания", – отметили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала действия карантина в Украине правоохранители составили 11 228 административных протоколов на граждан, которые нарушили его.

Напомним, что с 22 мая по 22 июня в стране действует адаптивный карантин, во время которого в отдельных областях возможно ослабление ограничений.

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