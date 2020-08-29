На Буковине у детей вспыхнул COVID-19 перед 1 сентября

В Черновицкой области за последние две недели количество детей, зараженных коронавирусом, выросло в три раза.

С начала эпидемии в регионе дети составили 8% от всех больных COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Чиновник отметил, что решение 1 сентября начать учебный год в некоторых школах области дистанционно было правильным.

"Процент небольшой, однако за последние две недели количество больных COVID-19 детей выросло втрое. Поэтому начать учебный год дистанционно в районах, попавших в "красную" зону карантина, очевидно, является правильным решением", – написал Осачук.

В Черновицкой области коронавирусом заболели дети Сергей Осачук в Facebook

Ситуация с COVID-19 в Черновицкой области Сергей Осачук в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, мэр Ивано-Франковская Руслан Марцинкив назвал решение центральной власти внести город в "красную" зону и ужесточить карантин – необоснованным, и считает, что его следует отменить. Городской глава призвал жителей выходить на мирные протесты, чтобы выразить свое несогласие с этим.