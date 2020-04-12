Кельменецкий райсуд Черновицкой области отказался привлечь местного жителя к административной ответственности за отсутствие защитной маски в общественном месте.

Как сказано в постановлении суда, 6 апреля около 12:00 мужчина был замечен за несоблюдением условий карантина от Кабмина. Он был без маски на остановке общественного транспорта в селе Нагоряны Кельменецкого района.

В суде мужчина пояснил, что "не имел возможности приобрести в селе защитную маску или изготовить ее, потому находился на остановке общественного транспорта без маски на лице, о чем сожалеет и раскаивается в содеянном". Он добавил, что бесплатно маску ему никто не предлагал.

В результате судья решил закрыть дело за отсутствием состава и события административного правонарушения. Причина – в материалах дела не было доказательств, что мужчина был обязан за собственные средства приобрести или изготовить маску, или же ему были компенсированы эти расходы.

Согласно ч.3 ст.62 Конституции Украины все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.

Медицинская маска Getty Images

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