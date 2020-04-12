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12 апреля • обновлено в 16:45
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На Буковине суд оправдал мужчину, не носившего маску на карантине

1.2т
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Кельменецкий райсуд Черновицкой области отказался привлечь местного жителя к административной ответственности за отсутствие защитной маски в общественном месте.

Как сказано в постановлении суда, 6 апреля около 12:00 мужчина был замечен за несоблюдением условий карантина от Кабмина. Он был без маски на остановке общественного транспорта в селе Нагоряны Кельменецкого района.

В суде мужчина пояснил, что "не имел возможности приобрести в селе защитную маску или изготовить ее, потому находился на остановке общественного транспорта без маски на лице, о чем сожалеет и раскаивается в содеянном". Он добавил, что бесплатно маску ему никто не предлагал.

В результате судья решил закрыть дело за отсутствием состава и события административного правонарушения. Причина – в материалах дела не было доказательств, что мужчина был обязан за собственные средства приобрести или изготовить маску, или же ему были компенсированы эти расходы.

Согласно ч.3 ст.62 Конституции Украины все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.

Медицинская маска

Медицинская маска

Getty Images

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Черновцы
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Давеча появились маски и в ларьке союзпечати и хлебном и в сигаретном и даже в молочке.цена 12-16 грн.но качество и пригодность поддаются сомнению.но для полицаев сойдет
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