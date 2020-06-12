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12 июня • обновлено в 05:44
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На Буковине снова вспыхнул коронавирус: заразились десятки людей

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В четверг, 11 июня, на Буковине подтвердили еще 38 случаев заражения коронавирусом.

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Общее количество инфицированных в области за время эпидемии составило 3 836 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

За день местный лабораторный центр проверил 402 образца. Побороли болезнь за прошедшие сутки 23 человека, все они получили второй негативный результат теста.

Коронавирус на Буковине

Коронавирус на Буковине

Ранее OBOZREVATEL писал, что антирекорд по новым подтвержденным случаям COVID-19, зафиксированный в Украине 11 июня, связан с устранением очередей в лабораториях.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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  • УКРАИНА:

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