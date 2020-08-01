На Буковине серьезная вспышка COVID-19: установлен антирекорд

В Черновицкой области в пятницу, 31 июля, медики обнаружили 89 новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель заболеваемости за последние недели.

Всего лабораторный центр исследовал 428 образцов. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

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"Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случая составляет 5964 человека. 91 буковинец вылечился от COVID-19. В общей сложности уже 4521 наш земляк преодолел этот недуг", – написал руководитель области.

Он отметил, что 89 случаев в сутки – это самый высокий показатель за последние несколько недель. Кроме того, Кицманский район попал в красную зону по уровню распространения вируса.

Facebook Сергея Осачук

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре ситуация с коронавирусом в Украине может стать критической, поскольку будет пересекаться с сезонными болезнями. Такое мнение высказал врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита.

В пятницу, 31 июля, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций распределила регионы Украины на четыре зоны, в зависимости от эпидемической ситуации.