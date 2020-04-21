В Черновицкой области 21 апреля похоронили двух родных братьев, которые скончались от коронавируса в Сторожинецкой центральной районной больнице с разницей в день.

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С 20-летним Андрем Фрунзой, который умер первым, и его 24-летним братом Иваном попрощались на кладбище села Иживцы, передает molbuk.ua.

Похороны Андрея и Ивана Фрунзы molbuk.ua

Ритуальный автомобиль сначала привез на кладбище гроб с телом Андрея, после отправился за телом Ивана. Из-за карантина гробы не заносили в церковь.

Похороны посетили несколько десятков друзей умерших. Провели юношей в последний путь и односельчане, которые не были знакомы с парнями. На церемонии прощания была мама и старший брат парней.

Люди, как заявили журналисты, держали дистанцию ​​друг от друга.

Похороны Андрея и Ивана Фрунзы molbuk.ua

"Это были трудолюбивые, воспитанные ребята. Уже успели построить хорошие дома, а старший должен был жениться. Плачем всем селом! Огромное горе не только для семьи, но и для всего села. Молимся за то, чтобы Господь забрал их на небеса. Ведь говорят, что в светлое Воскресенье ворота в рай открыты", – процитировали журналисты родственников умерших.

Похороны Андрея и Ивана Фрунзы molbuk.ua

Председатель облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook заявил, что братья погибли от коронавируса. На момент смерти их диагнозы еще не были подтверждены.

По словам Осачука, юноши слишком поздно обратились за помощью и умерли "буквально за одни сутки".

Похороны Андрея и Ивана Фрунзы molbuk.ua

Похороны Андрея и Ивана Фрунзы molbuk.ua

Похороны Андрея и Ивана Фрунзы molbuk.ua

Как писал OBOZREVATEL, скончалась также бабушка парней, в тяжелом состоянии в больнице находится отец.

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