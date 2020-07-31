На Буковине пронесся ураган с градом: сорваны крыши домов, уничтожен урожай. Фото

В четверг, 30 июля, сильный ураган с градом пронесся по территории Сторожинецкого района Черновицкой области.

Как сообщается на официальном сайте Черновицкой облгосадминистрации, из-за урагана без электроснабжения остались девять населенных пунктов района (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сильный ветер сорвал часть кровли школы и сельского совета в Старых Бросковцах. Здесь также повреждены крыши 30 индивидуальных жилых домов", – говорится в сообщении.

Непогода повалила четыре дерева. Кроме того, ветер уничтожил не менее 50 га посевов пшеницы возле села.

Сейчас к проведению аварийно-восстановительных работ привлечены четыре бригады спасателей. Они распыляют и убирают поваленные деревья.

На Буковине пронесся ураган с градом tsn.ua

На Буковине пронесся ураган с градом tsn.ua

На Буковине пронесся ураган с градом tsn.ua

На Буковине пронесся ураган с градом tsn.ua

На Буковине пронесся ураган с градом tsn.ua

На Буковине пронесся ураган с градом tsn.ua

На Буковине пронесся ураган с градом tsn.ua

На Буковине пронесся ураган с градом tsn.ua

На Буковине пронесся ураган с градом tsn.ua

На Буковине пронесся ураган с градом tsn.ua

На Буковине пронесся ураган с градом tsn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области в результате мощных ураганов, которые пронеслись регионом 29 июля, повредились десятки домов и повалились деревья. В некоторых районах области выпал град.