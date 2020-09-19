На Буковине пассажирский автобус попал в смертельное ДТП. Фото

Мирослав Семенюк Общество 10:38, 19.09.2020 Обновлено: 11:24, 19.09.2020

В ночь на субботу, 19 сентября, на дороге Н-03 сообщением Черновцы – Житомир вблизи села Недобоевцы Хотинского района Черновицкой области произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции, в результате ДТП погиб один и пострадали 12 человек, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Выездом на место происшествия установлено, что произошло столкновение Audi A8 под управлением мужчины 1985 г.р., жителя г. Киев, и Volkswagen Lt 35 под управлением другого водителя 1985 г.р., жителя Кельменецкого района", – говорится в сообщении.

От полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия пассажирка микроавтобуса 1971 года рождения.

В Хотинскую ЦРБ за медицинской помощью обратились 12 человек, из которых 10 пассажиров микроавтобуса и два водителя транспортных средств.

Также установлено, что микроавтобус осуществлял перевозку работников одного из предприятий Черновцов в Кельменецкий район.

В ночном ДТП на Буковине погибла пассажирка микроавтобуса
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В результате ДТП микроавтобус перевернулся
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За рулем Audi A8 находился житель Киева
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В ДТП пострадали 12 человек
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