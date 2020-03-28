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28 марта • обновлено в 09:33
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На Буковине пара не сообщила о коронавирусе: медики в ярости

9.6т
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В Черновицкой области два пациента с коронавирусом вызвали "скорую" и не сообщили медикам о том, что недавно вернулись из-за границы.

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В связи с этим врачи вынуждены две недели пребывать в самоизоляции и не смогут работать. Об этом в своем обращении сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Два пациента, которые на время вызова экстренной медицинской помощи к себе домой с просьбой предоставить им такую помощь и госпитализировать, не сообщили врачам, что вернулись из-за границы. И лишь в процессе госпитализации, в больнице, когда взяли у них образцы на анализ, признались, что вернулись из-за границы", – рассказал Осачук.

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РИА Новости

Глава области подчеркнул, что такой факт очень неприемлем и призвал жителей ответственно к этому относиться, чтобы не подвергать опасности окружающих. Он напомнил, что это не только проявление социально безответственного поведения, а и административное правонарушение.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Министерстве здравоохранения Украины попросили помочь соседям придерживаться самоизоляции и жаловаться правоохранителям на нарушителей режима.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Все уже бесполезно: на Украине инфицированы миллионы! В апреле пойдет массовый мор населения. Хозяева частных крематориев озолотятся и станут долларовыми миллионерами! (если сами выживут))))
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Пристрелить тварей
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