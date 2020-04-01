На Буковине от коронавируса умерла еще одна женщина

В Черновицкой области в ночь на 1 апреля умерла жительница села Ломачинцы Сокирянского района, у которой лабораторно подтвердили COVID-19.

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Среди других заболеваний у буковинки была двусторонняя пневмония и сахарный диабет. Об этом сообщили на странице Черновицкой ОГА в Facebook.

Отмечается, что женщине было за 70. Она 14 марта вернулась из Франции, где была в гостях у дочери.

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В инфекционное отделение Сокирянской районной больницы буковинку с подозрением на коронавирус доставили 27 марта, а 29-го медики получили лабораторное подтверждение диагноза.

"В тот же день ее состояние ухудшилось, пациентку перевели в реанимационное отделение. В ночь на 1 апреля больная умерла. Выражаем искренние соболезнования родным и близким умершей!" – говориться в сообщении ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области 31 марта умерли двое пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19. Жертвами стали женщина 1955-го, и мужчина 1962 года рождения.

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