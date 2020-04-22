На Буковине от COVID-19 скончались две медсестры

Кирилл Лютый Общество 19:19, 22.04.2020

В Черновицкой области от коронавируса COVID-19 умерли две медсестры.

Как сказано в сообщении Черновицкой областной государственной администрации, среди всех инфицированных в регионе – 167 медицинских работников, передает promin.cv.ua.

В Хотинской центральной районной больнице заразились 54 сотрудника, в Черновицкой областной клинической больнице заболели 44 медика, в Черновицкой городской больнице № 1 инфицировался еще 21 человек.

Двое человек с начала эпидемии умерли: сестра-хозяйка из больницы скорой медицинской помощи и медсестра из Герцаевской ЦРБ. При этом они не работали в местах лечения инфицированных COVID-19.

Коронавирус на Буковине. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 22 апреля, в Украине зафиксировано 6592 случая заражения коронавирусом. Скончались уже 174 человека, а выздороветь удалось 424.

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