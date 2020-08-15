На Буковине объявили об угрожающей ситуации с COVID-19: стало хуже, чем в апреле

Алексей Титофф Общество 08:28, 15.08.2020 Обновлено: 09:22, 15.08.2020

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 170 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook написал, что ситуация с вирусом в области стала угрожающей и гораздо более "тревожной, чем она была в апреле-мае".

"Другого пути, кроме как информировать о рисках и призывать людей соблюдать социальной дистанции, нет. Надеюсь, нам удастся достучаться до буковинцев, прежде чем коронавирус выйдет из-под контроля", – отметил чиновник.

Ранее наибольшее количество активных больных COVID-19 зафиксировали на Львовщине, Ивано-Франковщине и Закарпатье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине официально подтверждены 87 872 случая коронавирусной инфекции. Из них 1 732 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

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