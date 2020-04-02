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3 апреля • обновлено в 01:07
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На Буковине обнаружили еще 28 инфицированных коронавирусом: среди них – дети

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В Черновицкой области 2 апреля обнаружили еще 28 человек, заболевших коронавирусом COVID-19.

Как сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook, среди инфицированных – трое детей и девять человек, старше 55 лет.

"Общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 171 человек", – заявил он.

Осачук рассказал, что среди новых случаев на Черновцы приходится лишь пять. Также впервые вирус добрался к Путильскому району, который оставался "свободным островком".

Коронавирус на Буковине. Иллюстрация

Коронавирус на Буковине. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, Минздрав по итогам 2 апреля сообщил, что в Украине обнаружено уже 897 человек с коронавирусом, из них 93 инфицированных лишь за последние сутки.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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