В Черновицкой области 8 мая подтвердили 82 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19, трое пациентов умерли.

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Как сообщил в Facebook глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, всего в области зафиксировано 2179 заражений.

Коронавирус не покидает Буковину

Из 82 новых случаев 35 обнаружено в Черновцах.

Обласной лабораторный центр исследовал за день 376 образцов.

За последние сутки вылечились 19 жителей области. В целом на Буковине выздоровели 317 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 8 мая в Украине зарегистрировано 14 195 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 361 летальный.

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