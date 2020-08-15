На Буковине новый антирекорд по COVID-19: украинцев призвали "спуститься на землю"

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 183 новых случая заражения коронавирусом.

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook подчеркнул, что "в нашей стране уже более инфицированных, чем в Китае" и призвал украинцев соблюдать противоэпидемические нормы.

"Реальность такова – болезнь не отступила, она живет рядом, отравляет человеческий организм и может убить каждого из нас. Однако, сознание граждан летает в облаках, а ему уже давно пора бы спуститься на землю, понять всю серьезность ситуации и найти точку опоры", – написал он.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 15 августа в Украине официально подтверждены 89 719 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 847 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.