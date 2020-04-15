На Буковине новая вспышка COVID-19: заразились уже почти 600 человек

В Черновицкой области по состоянию на вечер вторника, 14 апреля, коронавирус обнаружили еще у 43 человек, общее количество зараженных возросло до 589.

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Об этом в своем видеообращении в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сегодня медики получили лабораторные подтверждения еще 43 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19 у местных жителей. Статистика сегодняшнего дня не дает повода для того, чтобы буковинцы могли расслабиться или вдохновиться оптимизмом", – заявил глава ОГА.

На Буковине новая вспышка COVID-19 РБК

По состоянию на вечер 14 апреля во Черновицкой области общее количество случаев коронавируса составляет 589. Среди них 13 человек умерли, а 21 пациент выздоровел и был выписан из больницы.

Напомним, на Буковине снова решили ввести особый режим. Он будет действовать 13:00 в субботу, 18 апреля, до 6:00 вторника, 21 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля в области также действовал особый режим. В этот период ни один магазин (включая продуктовые) не работал, бензин на АЗС продавали только госслужбам, а людям категорически не рекомендовали выходить из дома.