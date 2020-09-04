На Буковине маршрутчика оштрафовали на 17 тыс. за нарушение карантина COVID-19

Карина Бондаренко Общество 06:10, 4.09.2020 Обновлено: 06:11, 4.09.2020

Водителя маршрутки в Черновицкой области оштрафовали на 17 тысяч гривен за нарушение карантина COVID-19.

Мужчина перевозил в салоне, кроме разрешенных 19 пассажиров на местах для сидения, еще восемь пассажиров стоя, передает "Сегодня".

Решение вынес Хотынский районный суд. Сам водитель на судебное заседание не явился, а также не стал сообщать судье о причинах неявки. Нарушителя признали виновным и обязали выплатить штраф.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Стокгольме, отказавшемся от карантина из-за COVID-19, зафиксировали наименьшее число заражений с марта.

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