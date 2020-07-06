На Буковине люди в шестой раз перекрыли трассу: протестуют против админреформы. Видео

Общество 19:08, 6.07.2020 Обновлено: 19:32, 6.07.2020

В селе Атаки Черновицкой области несколько десятков недовольных жителей Хотинского района шестой день подряд перекрывают трассу национального значения Черновцы – Житомир.

Об этом в Facebook сообщило местное издание "Хотинские вести". Люди выражают таким образом недовольство по поводу созданию Днестровского района Черновицкой области с центром в пгт Кельменцы Кельменецкого района.

"6-й день продолжается мирная акция протеста. Несмотря на жару, немало неравнодушных жителей Хотинщины съезжаются в Атаки и ходят по переходу, блокируя движение грузовиков. Но периодически и их пропускают. Люди говорят, что и завтра выйдут митинговать, потому что именно Хотин заслуживает стать районным центром", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Атаки Хотинского района Черновицкой области 1 июля граждане перекрыли движение транспорта на автомобильной дороге государственного значения Н-03.

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