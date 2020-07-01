На Буковине люди перекрыли трассу: в ходе протестов ранен полицейский. Фото

Общество 23:49, 1.07.2020 Обновлено: 23:57, 1.07.2020

В селе Атаки Хотинского района Черновицкой области 1 июля граждане перекрыли движение транспорта на автомобильной дороге государственного значения Н-03.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Черновецкой области, таким образом они выразили недовольство новым решением профильного комитета ВР Украины о районном делении. Между участниками акции и дальнобойщиками произошел инцидент.

Когда полицейские осуществляли разграничения представителей обеих сторон конфликта, пострадал один из стражей порядка.

Следователи Хотинского отделения полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статьям 279 (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) и 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские частично восстановили проезд автотранспорта и обеспечили безопасность дорожного движения.

Жители села Атаки выразили недовольство решением Рады о делении районов
Пресс-служба Национальной полиции Черновецкой области
Жители села Атаки выразили недовольство решением Рады о делении районов
Пресс-служба Национальной полиции Черновецкой области

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, жители села Славское в Карпатах перекрыли трассу Киев – Чоп. По словам людей, у них забрали земли и отдали нефтегазовой компании "Галнафтогаз" под так называемый туризм.

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