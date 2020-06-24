На Буковине из-за паводка прорвало газопровод: отрезаны 18 сел
Утром 24 июня в Черновицкой области поток воды разрушил опоры под газопроводами, проходящими над рекой Черемош.
Как сообщило в Facebook АО “Черновцыгаз”, пришлось прекратить доставку газа для 5,5 тыс. потребителей в 18 населенных пунктах.
Наиболее повреждены отводки магистральной трубы в Выжницком и Кицманском районах, где произошло подтопление населенных пунктов и вымывание почв из целых участков подземных газопроводов.
Степень ущерба, нанесенного критической инфраструктуре области выясняется.
Ранее АО “Черновцыгаз” сообщило об обрыве на газопроводе-отводе к ГРС Бруснца, который произошел в 5:20 утра 24 июня.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 23 июня руководитель "Региональной газовой компании" Олег Никоноров сообщил, что Черновцы обеспечиваются газом из резервного направления.