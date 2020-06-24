На Буковине из-за паводка прорвало газопровод: отрезаны 18 сел

Общество 10:17, 24.06.2020 Обновлено: 10:33, 24.06.2020

Утром 24 июня в Черновицкой области поток воды разрушил опоры под газопроводами, проходящими над рекой Черемош.

Как сообщило в Facebook АО “Черновцыгаз”, пришлось прекратить доставку газа для 5,5 тыс. потребителей в 18 населенных пунктах.

Наиболее повреждены отводки магистральной трубы в Выжницком и Кицманском районах, где произошло подтопление населенных пунктов и вымывание почв из целых участков подземных газопроводов.

Степень ущерба, нанесенного критической инфраструктуре области выясняется.

Ранее АО “Черновцыгаз” сообщило об обрыве на газопроводе-отводе к ГРС Бруснца, который произошел в 5:20 утра 24 июня.

Без газоснабжения на Буковине остались 5,5 тысяч потребителей
(Facebook АО АО “Черновцыгаз")
Паводок повредил газопровод к ГРС Брусница
(Facebook АО АО “Черновцыгаз")

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 23 июня руководитель "Региональной газовой компании" Олег Никоноров сообщил, что Черновцы обеспечиваются газом из резервного направления.

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